Fatih Terim, Belhanda'nın kalmasını istiyor

Fatih Terim, Belhanda ile sözleşme uzatılması yönünde görüş bildirdi. Yönetim ise Belhanda'nın ücretinde yüzde ellilik bir indirim talep ediyor. Belhanda'nın mevcut sözleşmesindeki garanti ücreti ise 3 milyon 350 bin Euro...
12 Şubat 2021 14:46
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Galatasaray taraftarları arasında bazıları Faslı oyuncuyla sözleşme uzatılmasını isterken bazıları da sezon sonu yolların ayrılmasını savunuyor.
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Yönetim, Belhanda'ya yıllık 1.5 milyon Euro teklif etti. Fatih Terim de oyuncunun takımda kalmasını istiyor.
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Sabah’ın haberine göre, sözleşmesi uzatılmayan Belhanda, Körfez ülkelerinden teklifler almasına rağmen kalmak istediğini kulübe iletti. Fatih Terim'in de Faslı 10 numaranın devam etmesi yönünde görüş belirttiği öğrenildi.
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Yönetim ise Belhanda'nın ücretini yüzde 50'den fazla indirme kararı aldı. Yıldız oyuncuya 1.5 milyon Euro'dan iki yıllık yeni sözleşme teklif edildi.
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Mevcut sözleşmesinde garanti parası 3 milyon 350 bin Euro yazan Belhanda 1 milyon Euro indirime gitti ve 2 milyon 350 bin Euro istedi. Yönetim ile Belhanda'nın talepleri arasında 850 bin Euro fark bulunduğu ortaya çıktı.
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30 yaşındaki Faslı oyuncunun Galatasaray'da kalma olasılığı yüzde 50 olarak görülüyor. Belhanda sezon sonuna kadar sergileyeceği performansla kaderini belirleyecek.