Fatih'te tarihi sur, yola devrildi
09 Şubat 2022 13:33
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İstanbul'da gece etkili olan yağış sonrası Vatan Caddesi'nin Edirnekapı istikametindeki bağlantı yolunun kenarında bulunan tarihi surların bir bölümü, sabah saatlerinde yola devrildi.
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Zabıta ekipleri, yoğun yaya ve trafik akışının olduğu yolda, güvenlik önlemi aldı.
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Fatih'te tarihi sur, yola devrildi
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Fatih'te tarihi sur, yola devrildi
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Fatih'te tarihi sur, yola devrildi
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Fatih'te tarihi sur, yola devrildi
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