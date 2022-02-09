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Fatih'te tarihi sur, yola devrildi

09 Şubat 2022 13:33

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İstanbul'da gece etkili olan yağış sonrası Vatan Caddesi'nin Edirnekapı istikametindeki bağlantı yolunun kenarında bulunan tarihi surların bir bölümü, sabah saatlerinde yola devrildi.

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Zabıta ekipleri, yoğun yaya ve trafik akışının olduğu yolda, güvenlik önlemi aldı.

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(DHA)

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Fatih'te tarihi sur, yola devrildi

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Fatih'te tarihi sur, yola devrildi

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Fatih'te tarihi sur, yola devrildi

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Fatih'te tarihi sur, yola devrildi

surfatihtarih
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