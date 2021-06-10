Fatih'te otelde yangın: Cama çıkıp kurtarılmayı bekledi
Fatih'te bir otelin saunasında çıkan yangında can pazarı yaşandı.
10 Haziran 2021 14:18
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Fatih'te bulunan otelin sauna bölümünde yangın çıktı.
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Dumanlar, kısa sürede üst katları sardı.
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Oteldeki bir turist kadın, pencereye çıkarak yardım istedi.
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Çevredekiler de kadını kurtarmak için seferber oldu.
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Kadın itfaiye tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı.
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Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Fatih'te otelde yangın: Cama çıkıp kurtarılmayı bekledi
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Fatih'te otelde yangın: Cama çıkıp kurtarılmayı bekledi
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Fatih'te otelde yangın: Cama çıkıp kurtarılmayı bekledi
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