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Farkında olmadan işitme kaybına da yol açabilecek 7 hareket

17 Ekim 2014 17:58

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Farketmeden yaptığımız hatalar en duyarlı organlardan biri olan kulakta kalıcı hasarlara neden olabiliyor, işte kulağınıza zarar verebilecek 7 şey:

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Kulak kıkırdağına piercing takmak enfeksiyona yol açabilir

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Güreşçilerin musabakaları sırasında kulağa alınan darbeler

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Kulak pamuğu kullanmak kalıcı duyma ve denge kaybına neden olabilir

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Dalıyorsanız serbest dalış kurallarına uymadığınız takdirde barotravma (basınctan oluşan travma) geçirebilirsiniz

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Kulak damlası kullanmak kalıcı duyma kaybına yol açabiliyor

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Kulağınızda işitme kaybı yaşıyorsanız doktora gitmek için beklemek kalıcı hasırlara sebep olabilir

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Çok gürültülü yerlerde kulak koruyucu kullanmamak, kulağın içinde duymayı sağlayan tüylere kalıcı olarak hasar verebiliyor

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