Farkında olmadan işitme kaybına da yol açabilecek 7 hareket
17 Ekim 2014 17:58
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Farketmeden yaptığımız hatalar en duyarlı organlardan biri olan kulakta kalıcı hasarlara neden olabiliyor, işte kulağınıza zarar verebilecek 7 şey:
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Kulak kıkırdağına piercing takmak enfeksiyona yol açabilir
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Güreşçilerin musabakaları sırasında kulağa alınan darbeler
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Kulak pamuğu kullanmak kalıcı duyma ve denge kaybına neden olabilir
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Dalıyorsanız serbest dalış kurallarına uymadığınız takdirde barotravma (basınctan oluşan travma) geçirebilirsiniz
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Kulak damlası kullanmak kalıcı duyma kaybına yol açabiliyor
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Kulağınızda işitme kaybı yaşıyorsanız doktora gitmek için beklemek kalıcı hasırlara sebep olabilir
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Çok gürültülü yerlerde kulak koruyucu kullanmamak, kulağın içinde duymayı sağlayan tüylere kalıcı olarak hasar verebiliyor
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