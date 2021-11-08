Farah Zeynep Abdullah yeni filmi "Bergen" için imaj değiştirdi, sarı saçlarına veda etti
08 Kasım 2021 12:10
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Farah Zeynep Abdullah yeni filmi için imaj değiştirdi, sarı saçlarına veda etti
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Başrolünde yer aldığı 'Masumlar Apartmanı'na geçen sezon sonunda sürpriz şekilde veda eden Farah Zeynep Abdullah, yeni filmiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Yeni filmi Bergen için imaj değişikliğine giden Abdullah, sarı saçlarına veda etti.
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Şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan aynı adlı sinema filminde başrol oynayacak olan güzel oyuncu, yeni rolü için imajını değiştirdi.
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32 yaşındaki oyuncu, Bergen'i canlandıracağı film için sarı saçlarına veda etti.
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Saç rengini koyulaştıran Abdullah, bir dergi için verdiği pozunu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. İşte güzel oyuncunun son hali.