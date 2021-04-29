Oyuncu Farah Zeynep Abdullah: Futbolcular bile aşılanırken; set emekçilerinin aşı planlamasında asla konuşulmamasını aklım mantığım almıyor
29 Nisan 2021 11:42
14
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan aşı planlama tepkisi: Futbolcular bile aşılanırken; set emekçilerinin aşı planlamasında asla konuşulmamasını aklım mantığım almıyor| Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından aşı planlaması hakkında paylaşım yaptı.
24
Abdullah, tam kapanma sürecinde de çalışan set çalışanlarının aşılanmamasına tepki gösterdi.
34
Abdullah paylaşımında şunları kaydetti: "Tam kapanmada dizi setleri devam etsin kararı çıktı."
44
"Biz de ediyoruz, edelim ama futbolcular bile aşılanırken tam kapanmada çalışan set emekçilerinin aşı planlamasında asla konuşulmamasını benim aklım mantığım almıyor"