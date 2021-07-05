T24 LogoT24 Logo

Farah Zeynep Abdullah ile DJ Artz aşk yaşıyor

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan ve sezon finalinde diziden ayrılan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile birliktelik yaşadığını duyurdu.

05 Temmuz 2021 15:10

110

Farah Zeynep Abdullah ile DJ Artz aşk yaşıyor

210

Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Abdullah, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile birliktelik yaşıyor.

310

31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah, sevgilisinin elini tuttuğu bu fotoğrafı 1 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak, aşkını ilan etti.

410

Takipçileri, ünlü oyuncuya, "Mutluluklar" mesajları yağdırdı.

510

Abdullah, geçtiğimiz günlerde köpeklerinin kavgasını ayırırken sakatlandığını duyurmuştu. Sağ el serçeparmağı kırılan ve başparmak tırnağı çıkan Zeynep Abdullah, Instagram hesabından paylaşımda bulunmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, "Eylül'le Boldi kavga ederken araya girdim. Serçe parmağım kırıldı, başparmak tırnağım çıktı. Onu da diktiler. Olaylar olaylar..." ifadelerini kullanmıştı. Müzisyen DJ Artz, Abdullah'ı hastanede yalnız bırakmamıştı.

610

Öte yandan oyuncu, geçtiğimiz aylarda, "Benimle ilgili varsayımlar" başlığı altında gelen yorumlara karşılık vermişti.

710

Bir takipçisi Abdullah'a "Evliliğe çok soğuksun bence" yorumunu yapmıştı. Farah Zeynep Abdullah, o kişiye, "Çok demeyelim de, yeterince soğuğum diyelim" şeklinde yanıt vermişti.

810

Son dönemde bağırsak mantarı ve ayağına giren cam nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını açıklayan Farah Zeynep Abdullah, "O dönem psikolojim çok bozuldu" ifadelerini kullanmıştı.

910

Oyuncu, "Kilo verince 'Ah, yazık! Kilo al', alınca da bir beğenmemezlik... Acayip bir baskı kuruluyor kadınların üzerine, sadece fiziği ve görüntüsüyle ilgili. Oysa sağlıklı ve mutlu olmamız değil mi önemli olan?" demişti.

1010

Zeynep Abdullah, Twitter hesabından bazı kişilerin, insanların kiloları hakkında yorum yapması konusunda isyanını dile getirmişti. Abdullah, Twitter hesabından, "Kilo verince 'Aaa hasta mısın?' Kilo alınca 'Ooo maşallah.' Kilo muhabbeti bitsin. Bırakın insanları, nasıl sağlıklı ve mutlu olcaklarsa bir salın yaa!" mesajını yayınlamıştı.

Farah Zeynep Abdullahoyuncuaşk yaşıyorDJ ArtzEfe Çelik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24