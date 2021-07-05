Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan ve sezon finalinde diziden ayrılan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile birliktelik yaşadığını duyurdu.
05 Temmuz 2021 15:10
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Farah Zeynep Abdullah ile DJ Artz aşk yaşıyor
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Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Abdullah, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile birliktelik yaşıyor.
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31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah, sevgilisinin elini tuttuğu bu fotoğrafı 1 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak, aşkını ilan etti.
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Takipçileri, ünlü oyuncuya, "Mutluluklar" mesajları yağdırdı.
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Abdullah, geçtiğimiz günlerde köpeklerinin kavgasını ayırırken sakatlandığını duyurmuştu. Sağ el serçeparmağı kırılan ve başparmak tırnağı çıkan Zeynep Abdullah, Instagram hesabından paylaşımda bulunmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, "Eylül'le Boldi kavga ederken araya girdim. Serçe parmağım kırıldı, başparmak tırnağım çıktı. Onu da diktiler. Olaylar olaylar..." ifadelerini kullanmıştı. Müzisyen DJ Artz, Abdullah'ı hastanede yalnız bırakmamıştı.
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Öte yandan oyuncu, geçtiğimiz aylarda, "Benimle ilgili varsayımlar" başlığı altında gelen yorumlara karşılık vermişti.
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Bir takipçisi Abdullah'a "Evliliğe çok soğuksun bence" yorumunu yapmıştı. Farah Zeynep Abdullah, o kişiye, "Çok demeyelim de, yeterince soğuğum diyelim" şeklinde yanıt vermişti.
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Son dönemde bağırsak mantarı ve ayağına giren cam nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını açıklayan Farah Zeynep Abdullah, "O dönem psikolojim çok bozuldu" ifadelerini kullanmıştı.
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Oyuncu, "Kilo verince 'Ah, yazık! Kilo al', alınca da bir beğenmemezlik... Acayip bir baskı kuruluyor kadınların üzerine, sadece fiziği ve görüntüsüyle ilgili. Oysa sağlıklı ve mutlu olmamız değil mi önemli olan?" demişti.
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Zeynep Abdullah, Twitter hesabından bazı kişilerin, insanların kiloları hakkında yorum yapması konusunda isyanını dile getirmişti. Abdullah, Twitter hesabından, "Kilo verince 'Aaa hasta mısın?' Kilo alınca 'Ooo maşallah.' Kilo muhabbeti bitsin. Bırakın insanları, nasıl sağlıklı ve mutlu olcaklarsa bir salın yaa!" mesajını yayınlamıştı.