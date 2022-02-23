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Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları filminin karakter afişleri

23 Şubat 2022 12:48

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Fantastik Canavalar serisinin üçüncü devam filmi "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" filminden karakter posterleri yayınlandı.

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15 Nisan'da vizyona girecek filmin yeni fragmanı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

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"Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları", 2018'deki "Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları"nı takip ediyor.

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Film 1930'larda Gellert Grindelwald'ın gücünün arttığı ve büyücülük dünyasının geri kalanının 2. Dünya Savaşı'na dahil olduğu bir hikayeyi anlatıyor.

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Beyazperde'nin aktardığana göre, filmde ayrıca, adından da anlaşılabileceği gibi Albus Dumbledore'un karanlık geçmişini görme şansı elde edeceğiz.

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Jude Law'ın Albus Dumbledore, Eddie Redmayne'nin Newt Scamender, Dan Fogler'in Jacob Kowalski, Ezra Miller'in Credence Barebone / Aurelius Dumbledore rollerini yineleyeceği filmin oyuncu kadrosunda önemli bir değişiklik var.

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Önceki filmde karanlık büyücü Grindelwald'ı canlandıran Johnny Depp'in yerine bu filmde Mads Mikkelsen'i izleyeceğiz.

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Serinin ilk iki filminin yanı sıra Harry Potter serisinin son dört filmini de yöneten David Yates tarafından yönetilen "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" filminin oyuncu kadrosunda ayrıca Valerie Pachner, Katherine Waterston, Alison Sudol, Callum Turner, Richard Coyle, Poppy Corby-Tuech, Victoria Yeates gibi isimler rol alıyor.

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Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları filminin karakter afişleri yayınlandı

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Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları filminin karakter afişleri yayınlandı

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Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları filminin karakter afişleri yayınlandı

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Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları filminin karakter afişleri yayınlandı

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Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları filminin karakter afişleri yayınlandı

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Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları filminin karakter afişleri yayınlandı

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Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları filminin karakter afişleri yayınlandı

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Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları filminin karakter afişleri yayınlandı

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Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları filminin karakter afişleri yayınlandı

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Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları filminin karakter afişleri yayınlandı

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Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları filminin karakter afişleri yayınlandı

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