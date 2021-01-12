Falcao ayrılmak için şart koştu

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni transferler için oyuncu gönderme zorunluluğu bulunan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler belirlenmeye çalışılıyor. Gündemin ana maddesi ise Falcao. Kolombiyalı futbolcu, yönetime sürpriz bir teklifte bulundu.
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Galatasaray, geldiği günden bu yana bir türlü randıman veremeyen golcü Radamel Falcao’dan ayrılmak için masaya oturdu, Kolombiyalı futbolcu da karşı teklifini sundu.
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Bu sezon sadece 8 maçta kendini gösterebilen, son olarak sahaya çıktığı Antalyaspor karşılaşmasında ancak yarım saat forma giyebilen Falcao’nun yine sakatlandığı, geriye dönüşünün 1.5-2 ayı bulabileceği dile getirilmişti.
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Skorer’in haberine göre Teknik Direktör Fatih Terim, golcü oyuncuya izin verdiğini belirterek, tedavi için önümüzdeki günlerde İspanya’ya gideceği açıklandı.
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Bu yolculuk öncesinde sarı-kırmızılı yönetim, Falcao ile bir görüşme gerçekleştirdi. Golcü futbolcuya, “Kendine kulüp bul, sözleşmeni feshedelim. Giderken de saha kolaylık gösterelim” önerisinde bulundu.
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Bu yolculuk öncesinde sarı-kırmızılı yönetim, Falcao ile bir görüşme gerçekleştirdi. Golcü futbolcuya, “Kendine kulüp bul, sözleşmeni feshedelim. Giderken de saha kolaylık gösterelim” önerisinde bulundu.
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31 Mayıs 2022’ye kadar mukavelesi devam eden sarı-kırmızılı oyuncu, bunu kabul edebileceğini ancak şartlarının bulunduğunu dile getirdi.
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Yıllık 5 milyon euro garanti paraya oynayan Radamel Falcao, fesihten sonra alması gereken ücretin yüzde 65’inin ödenmesi durumunda Galatasaray ile yollarını ayırabileceğini dile getirdi.
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Kısacası, 1.5 yıllık süreçte elde edeceği 7.5 milyon euro yerine, 4 milyon 875 bin euro verilmesi durumunda sözleşmesini sona erdirebileceğini açıkladı.
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Yeni transferler için oyuncu gönderme zorunluluğu bulunan Galatasaray’ın, Falcao’nun bu önerisine şu anda bir cevap vermediği öğrenildi.