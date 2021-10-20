Fahriye Evcen'den 'dadı krizi' açıklaması

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, bir davette görüntülendi. Fahriye Evcen, 2 yılda 15 dadı değiştirdiğine dair çıkan haberler hakkında konuştu.
35
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; 2 yılda 15 dadı değiştirdiği iddia edilen Fahriye Evcen, konuya açıklık getirdi.
45
Evcen, şunları söyledi: "Dizi başlamadan önce kendim ilgileniyordum. Dizi başladıktan sonra öyle bir arayışımız oldu. Ama konuşulan rakamlar yok."
55
"Sadece çocuğa sevgi ile yaklaşmasına bakıyorum... Özellikli olması önemli değil, çocukla bağ kurması yeterli. Dil bilmesi de önemli değil öncelikle bizim dilimizi iyi bir şekilde öğrenmesi önemli, diğer diller yaş büyüdükçe eğitim olarak öğrenecek zaten."