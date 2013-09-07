Facebook'un New York'taki ofisi taşınıyor

Facebook ofisi dendiğinde herkesin aklına gelen ilk şey California Menlo Park'taki dev kampüs. Ancak Facebook'un New York merkezinde de çok sayıda mühendisin çalıştığı bir ofisi bulunuyor.
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İlk başlarda sadece 15-20 mühendisin çalıştığı bu ofiste bugün çalışan sayısının 200'e ulaşması ve alanın yetersiz kalması sonucunda aynı binada bir kat daha kiralanmasına, birkaç ay sonra da ofisin Soho'da daha büyük bir yere taşınmasına karar verildi.
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İşte kapanacak olan Manhattan ofisinden son kareler...