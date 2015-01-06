Facebook'ta çok arkadaşınızın olması bir anlam ifade ediyor mu?
06 Ocak 2015 18:28
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Sosyal paylaşım sitelerinde ne kadar çok arkadaş veya izleyeniniz varsa, o kadar sosyal mi sayılırsınız? Bilim insanlarına göre bu sorunun yanıtı ‘hayır’. İşte '148' sayısının sihri...
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Bilim insanlarına göre sosyal ağ sitelerindeki arkadaş sayınızla sosyalliğiniz arasında doğru orantı yok. İsterse binlerce arkadaşınız olsun, beyin bunun en fazla 150’sini taşıyabiliyor.
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Prof. Robin Dunbar, dilin gelişimi üzerine çalışırken bazı hayvanların beyinlerinin daha büyük olduğunu görüyor ve bunun nedenini araştırıyor.
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Bakıyor ki meyve yiyen hayvanların beyinleri, yaprak tüketenlere göre daha büyük. Çünkü renkleri ayırt etmek, daha çok beyinsel güç gerektiriyor. Yaşam alanları daha geniş hayvanların beyinleri daha büyük. Çünkü daha büyük yaşam alanı daha çok dikkatli olmayı ve daha farklı çevresel faktörleri algılamayı gerektiriyor. Son olarak görüyor ki büyük gruplarda yaşayanların, hem beyinleri hem de düşünmeyi sağlayan beynin neokorteks bölümü daha büyük.
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Bütün canlıların neokorteks büyüklüğü ile içinde yaşadıkları grubun üye sayılarını karşılaştırıyor. Ortaya mükemmel bir korelasyon çıkıyor. Yani grup üyesi sayısı artıkça, neokorteks daha büyük oluyor. Bunun sebebini de şöyle açıklıyor: Grup elemanlarının sayısı artıkça, bu ilişkileri yönetmek için daha çok beyin gücüne ihtiyaç var. Umut, Gülben ile ne yaptı? Gülben, Eren ile ne yaptı? Eren ile Umut arasında ne oldu gibi ya da Gülben’in sırrını kim biliyor acaba gibi.
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Ama tabii ki bir sorun var: Hayvanları gözlemleyip grup sayılarını çıkartmak mümkün. Peki, insan için grup sayısı kaç olacak? İstanbul’a baksanız 10 milyonun üstünde. Köylere baksanız 1000-2000. Küçük kabilelere baksanız 100-200. Prof. Dunbar, insanların grup sayısını şu şekilde buluyor: Bütün canlılarda neokorteks büyüklüğü ile grup sayısı arasındaki oranı ¼ olarak saptıyor. İnsanların neokorteks büyüklüğünü ve bu oranı hesaba katınca, insanların grup sayısı 148 çıkıyor. (Not: Malcolm Gladwell kitabında Dunbar’in araştırmasından bahsediyor ve bu rakamı 150 olarak alıyor.)
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Bu 148 sayısını bulduktan sonra Dunbar; kabileler, örgütler ve askeri birlikleri inceliyor; karşısına hep aynı rakam çıkıyor.
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'148 sayısını gerçek hayatta bulabilir miyiz' diye merak eden bilimadamları ‘küçük dünya’ adlı bir deney yapıyor. Bu deneyde deneklere yüzlerce senaryo veriliyor ve her senaryoda bir mektubu dünyanın bir bölgesinde yaşayan birilerine arkadaşları aracılığıyla göndermeleri isteniyor. Bu deney kişilerin samimi oldukları arkadaşlarını bulmasını sağlıyor. Bulunan samimi kişi sayısı ortalama 148 kişi çıkıyor.
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PEW'ün yaptığı son araştırmaya göre, Facebook üyelerinin ortalama 151 arkadaşı var. Yani, 148 rakamından daha fazla. Bazılarınızın 200'den, 500'den hatta 1000’den fazla arkadaşı olabilir; fark etmez. Küçük dünya deneyini baz alalım. Facebook arkadaşlarımız arasında kaç kişiden bir ricada bulunabiliriz? Yani kaçıyla samimi bir iletişim içerisindeyiz? 1000 kişilik arkadaş listenize bir de bu gözle bakın! (Not: Dunbar, esprili bir dille sosyal medyada 150’den fazla arkadaş bulunduran insanları “güvenilmez” olarak nitelemiş.)
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Birçok kriter incelendiğinde görülmüş ki, insanın gerçek anlamda yürütebileceği ilişki sayısı da yine 148. Bu 148 kişi, sokakta karşılaştığınızda yanına gidip, 'Ya kaç zamandır görüşemiyorduk, nasılsın?' demek isteyeceğiniz kişi adedidir ve kesinlikle hayatınızda bir kere gördüğünüz, selam verdiğiniz, yaşayıp ölmesi sizin için fark etmeyen insan kitlesini içermez. Hatta 'duygudaşlık grubu' diye adlandırılan ve insanın çekirdek sosyal çevresini oluşturan bir grup insan var ki, bunlar ancak 12-15 kişi. Yani, yarın ölseler sizin de bileklerinizi kesmek isteyeceğiniz insan sayısı bu.
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Şüphesiz internetin yaygınlaşması ile ilişkilerin şekli değişti, ama doğası çok da değişmedi. Sosyal medya da olsa, insan beyni 148’den fazla kişiyi yönetemiyor. 'Nasıl bir bilgisayarın karmaşık işler yürütebilme kapasitesi, bellek ve işlemcisinin kapasitesiyle sınırlıysa, beynin de durmaksızın değişen sosyal çevre hakkındaki bilgiyi idare etme yetisi, neokorteksinin boyutuyla sınırlı olabilir' (Arslan Ural Karabağlı/Onedio)