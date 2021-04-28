Facebook Türkiye'nin düzenlediği Anadolu'nun 4 Mevsimi fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu
28 Nisan 2021 16:25
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Facebook'un 3 yıldır düzenlediği Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması isimli etkinliğinin 2021 sonuçları açıklandı. Anadolu'nun farklı yerlerinden çekilen mevsim fotoğraflarını kapsayan yarışmanın kazananları, 3 milyondan fazla takipçili Facebook Türkiye'nin Facebook hesabında kapak fotoğrafı olarak kullanılacak.
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Fotoğraf Organizasyonları Derneği ile yapılan bir iş birliği kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye'nin her yerinden profesyonel fotoğrafçıları bir araya getirerek, Anadolu'nun en iyi "mevsim" fotoğraflarının belirlenmesini sağlıyor.
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Anadolu'nun farklı yerlerinde çekilen görüntüler, sektörün deneyim isimlerinin oluşturduğu bir jüri tarafından oylanıyor. Görüntülere profesyonel anlamda yaklaşan jüri üyeleri, verdikleri oylarla da o yılın en iyi Anadolu fotoğraflarını belirlemiş oluyorlar. Ancak bu bağlamda her mevsim için yalnızca bir adet fotoğrafın en iyi olarak seçildiğini söylemek gerekiyor.
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Fotoğrafçılık yarışmasının jüri üyelerine baktığımızda, Savaş Fotoğrafçısı Coşkun Aral, fotoğrafçı Tanın Helvacı, fotoğraf editörü Murat Gür, Prof. Dr. Ozan Bilgiseren ve küratör Merih Akoğul gibi çok önemli isimlerin varlığını görüyoruz.
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Facebook Türkiye'nin düzenlediği Anadolu'nun 4 Mevsimi fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu