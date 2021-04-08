Facebook, Clubhouse ve Instagram Live karışımı yeni uygulaması Hotline'ı tanıttı
08 Nisan 2021 09:42
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Facebook, Clubhouse ve Instagram Live karışımı yeni uygulaması Hotline'ı tanıttı
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İçerik oluşturucuların yazı veya ses yoluyla takipçileriyle iletişime geçip soru-cevap yapabilecekleri web tabanlı bir uygulama olan Hotline, Instagram Live ve Clubhouse'un bir karışımı olarak karşımıza çıkıyor.
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Facebook, Clubhouse ve Instagram Live karışımı yeni uygulaması Hotline'ı tanıttı
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Yatırımcı Nick Huber, Facebook'un yeni özelliğini halka açık olarak deneyen ilk kişi oldu.
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Uygulamanın temel Soru-Cevap bileşeni, içerik oluşturucuların metin yoluyla izleyicilerden gelen soruları yanıtlamasını içerirken izleyiciler ise yanıtlanmasını istedikleri soruları yeniden oylayabiliyor ve ardından devam eden sohbete emoji tepkileriyle yanıt verebiliyorlar.
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Bununla birlikte yine Clubhouse'dan farklı olarak Hotline, konuşmaları otomatik olarak kaydediyor. MP3 (ses) ve MP4 (video) formatlarında alınan bu kayıtlar daha sonrasında diğer sosyal ağlarda yayınlayabilmeleri için içerik oluşturuculara sunuluyor.