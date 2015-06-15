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Ezidi ressamdan IŞİD zulmu tabloları

15 Haziran 2015 20:36

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Ezidi ressam Ammar El Rasam'dan Şengal bölgesinde IŞİD zulmünü tasvir eden tablolar

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