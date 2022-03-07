Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı'ndaki rolü için saçlarını kısacık kesti
07 Mart 2022 10:22
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Masumlar Apartmanı'ndaki başarılı performansıyla dikkat çeken Ezgi Mola son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. İmaj değiştiren Mola saçlarını kısacık kestirdi.
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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola imaj değişikliği yaptı.
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Ezgi Mola saçlarını kısacık kestirdi ve bu halini paylaşıp "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem" dedi.
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Güzel oyuncu yeni imajını yıllar önceki halini paylaşarak ti'ye alan arkadaşının paylaşımını paylaştı.
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Ezgi Mola eski halinde de bir dönem saçlarını kısa kullanmış. Mola'nın yeni imajı bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazıları tarafından ise beğenilmedi.
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