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Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı'ndaki rolü için saçlarını kısacık kesti

07 Mart 2022 10:22

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Masumlar Apartmanı'ndaki başarılı performansıyla dikkat çeken Ezgi Mola son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. İmaj değiştiren Mola saçlarını kısacık kestirdi.

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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola imaj değişikliği yaptı.

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Ezgi Mola saçlarını kısacık kestirdi ve bu halini paylaşıp "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem" dedi.

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Güzel oyuncu yeni imajını yıllar önceki halini paylaşarak ti'ye alan arkadaşının paylaşımını paylaştı.

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Ezgi Mola eski halinde de bir dönem saçlarını kısa kullanmış. Mola'nın yeni imajı bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazıları tarafından ise beğenilmedi.

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