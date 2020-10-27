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Eylül ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu

Trafiğe yeni kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yıla göre önemli oranda artarak 736 bin 543 oldu. Kaydı silinen araçlar da dahil olunca trafiğe 700 bin 548 yeni araç girmiş oldu. Eylül ayında 54 bin 705 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. İşte pandemide en çok tercih edilen otomobiller.

27 Ekim 2020 13:17

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Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin başında yüzde 20,3'ü Fiat geliyor.

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En çok tercih edilen markayı yüzde 17,4'ü Renault takip ediyor.

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Toyota, yüzde 8,6 ile üçüncü sırada...

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Diğer markalara talep ise şöyle; yüzde 6,1'i Volkswagen

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Yüzde 4,8'i Skoda

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Yüzde 4,7'si Hyundai

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Yüzde 4,6'sı Ford

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Yüzde 3,8'i Honda

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Yüzde 3,3'ü Nissan

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Yüzde 3,0'ı Seat

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Yüzde 2,9'u Peugeot

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Yüzde 2,5'i BMW

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Yüzde 2,5'i Audi

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Yüzde 2,4'ü Opel

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Yüzde 2,4'ü Mercedes-Benz

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Yüzde 2,4'ü Kia

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Yüzde 2,2'si Dacia

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