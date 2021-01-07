Exxen'in mobil uygulaması hem Android hem de İOS için indirilmeye sunuldu
07 Ocak 2021 10:34
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Acun Ilıcalı’nın yeni dijital yayın platformu Exxen, yayın hayatına geçtikten 1 hafta sonra en beklenen gelişmelerden birisi olan mobil uygulamayı da sonunda duyurdu. 1 Ocak’ta yayına başlayan Exxen’e, bugüne kadar yalnızca web ve iOS uygulaması üzerinden erişilebiliyordu.
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Exxen’in resmi Twitter hesabından gelen son bir açıklamayla birlikte uygulamanın artık iOS'un yanı sıra Android platformundan da indirilebileceği duyuruldu.
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2021 yılının başında yayın hayatına geçen Exxen, o tarihten itibaren birçok eleştiri almaya başlamıştı. Tüm bu eleştirilere rağmen Acun Ilıcalı, Exxen’in ilk 3 günde 500 binden fazla aboneye ulaştığını duyurdu.
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Exxen’deki en büyük eksikliklerden birisi, aboneliği iptal ettirme seçeneği ve platformun mobil uygulama versiyonlarının olmaması olarak görülüyordu. 5 Ocak itibarıyla Exxen, abonelik iptal seçeneğinin getirildiğini açıkladı ve bugün de nihayet mobil uygulamayı kullanıcılara sundu.
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Exxen'in mobil uygulaması hem Android hem de İOS için indirilmeye sunuldu