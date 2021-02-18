Exxen'de yayınlanan Aleyna Tilki'nin başrolünü oynadığı "İşte Bu Benim Masalım" IMDb'de çakıldı!
Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanan 'İşte Bu Benim Masalım' dizisi, 1.7 IMDb puanı alarak Türk tarihinin en düşük puanlı dizileri arasına girdi.
18 Şubat 2021 11:11
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1 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayan Exxen'in dikkat çeken yapımlarından olan "İşte Bu Benim Masalım" dizisi adından söz ettirse de beklenen başarıyı gösteremedi.
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Genç şarkıcı Aleyna Tilki ve Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven'in başrolleri paylaştığı dizi, IMDb kullanıcılarının oyları sonucu 1.7 puan aldı.
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Buna göre IMDb puanına göre en düşük Türk dizileri arasında yer alan 'İşte Benim Masalım'ın 2. sezonunun çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu.
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EXXEN platformunda yer alan dizinin kadrosunda; Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven, Hasan Denizyaran, Merve Sevin, Göksun Büyükkahraman, Ayça Tilki, Zeynep Kankonde, Kamil Güler, Nevra Serezli, Yusuf Ege Gönülal yer alıyor.
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İşte Bu Benim Masalım, hayallerinin peşinden giden genç bir kızın hayatına odaklanıyor.
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Hayattaki en büyük tutkusu şarkı söylemek olan genç bir kız, sahnede olmaktan çok korksa da hayallerini peşinden koşmaktan vazgeçmez.