Exxen'de hangi dizi ve programlar yayınlanacak?

Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve çok yakında yayın hayatına başlayacak olan Türkiye’nin yeni dijital yayın platformu Exxen, pek çok iddialı dizi, film ve program ile izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte Exxen'de yayınlanacak dizi ve programlar:
235
Hasan Can Kaya ile Konuşanlar: YouTube’da kendine hatrı sayılır bir hayran kitlesi oluşturan Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu Konuşanlar programı hem eski hem de yeni bölümleriyle Exxen’de olacak. Program komediyi uzakta değil, insanların hayatlarında arıyor.
335
Gibi Sevilen komedi oyuncuları Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç’ın başrolünde olduğu Gibi dizisi, birçok farklı skeçten oluşan bir komedi serisi olacak. Oyuncular “gibi” yaparken, seyircileri kahkahaya boğacaklar.
435
Fight Club 11 profesyonel dövüşçü bir evde kampa giriyor ve heyecan dolu maçlarda birbirlerine karşı mücadele ediyorlar. Dövüş sporu maçlarının efsane sunucusu Bilgehan Demir’in sunucusu olduğu Fight Club, platformdaki tansiyonu en yüksek program olacak gibi görünüyor.
535
İşte Bu Benim Masalım Lisede geçen bir gençlik dizisi olan İşte Bu Benim Masalım, müzik yarışmasına hazırlanan ama sahne korkusu olan bir genç kızın hikayesini anlatıyor. Elbette, lisede olmanın gençlerde yaratmış olduğu tüm duygular da bu hikayenin keyifli süsleri oluyor.
635
Şeref Bey Her biri birbirinden ünlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Şeref Bey dizisinin yönetmeni, Leyla ve Mecnun dizisinin de yönetmeni olan Onur Ünlü. Dizinin senaryo danışmanı ise Ali Atay.
735
Hükümsüz Mustafa Uslu’nun yapımcılığını üstlendiği ve yönetmen koltuğunda ünlü isim Ömer Faruk Sorak’ın olduğu Hükümsüz, ülkemizin kanayan yarası olan kadın cinayetlerini konu alan, dikkat çeken Exxen yapımlarından bir tanesi.
835
Master Chef Junior Tüm dünyada ve ülkemizde sevilen yemek yarışma programı Master Chef’in çocuk versiyonu olan Master Chef Junior’da, minik ellerin hazırladığı lezzetli yemeklerin eğlenceli mücadelesini izleyeceğiz.
935
TolgShow Filtresiz Uzun yıllardır pek çok farklı televizyon kanalında yayınlanan, dünyanın en özel formatlarından biri olan TolgShow Exxen’de. Tolga Çevik’in başrolünde olduğu yapım, başlığındaki Filtresiz ibaresi ile dikkat çekiyor.
1035
Sihirli Annem 2000’li yılların sevilen fantastik dizisi Sihirli Annem’in yeniden yapımı olan dizinin anlattığı, sihirli güçlere sahip bir perinin insanların dünyasında bir aile kurması ile başlayan hikayede aile, arkadaşlık ve sevgi teması işleniyor.
1135
Zeynep Bastık ve Konukları Son yılların en gözde şarkıcılarından olan ve yaptığı cover eserlerle dikkat çeken Zeynep Bastık, müzik dolu bir program ile Exxen’de karşımıza çıkıyor. Pek çok ünlü konuğun ağırlanacağı programda, kulaklarımızın pasının silineceğine kesin gözüyle bakabiliriz
1235
Kirli Çamaşırlar Ünlü Youtuber Orkun Işıtmak’ın sunucusu olduğu Kirli Çamaşırlar programında, her bölüm bir ünlü konuk olarak ağırlanacak ve kimsenin daha önce sormaya cesaret edemediği sorulara cesur yanıtlar aranacak.
1335
Garaj Exxen Tutkunu olduğumuz arabalardan, görmeyi hayal bile edemediğimiz lüks araçlara kadar her şey Garaj Exxen’de olacak. Program, her bölümde bir sürprizle seyircilerin karşısına çıkacak.
1435
Akıl Oyunları İlk kez Yeteneksizsiniz programlı ile tanıdığımız ilizyonist kardeşler Kıvanç ve Burak, yeni bir program ile Exxen’de seyirci karşısına çıkıyorlar. Programda hem bilimden ve hem de ilizyondan yararlanan kardeşler, her bölümde seyirciyi şaşırtacak şovlara imza atacaklar.
1535
Öğrenci Evi Exxen’in diğer bir gençlik dizisi olan Öğrenci Evi, aynı evde yaşayan ama birbirleri ile hiçbir ortak noktaları olmayan dört öğrenci üzerinden üniversite hayatını, gençlik heyecanlarını ve tatlı aşk hikayelerini anlatıyor.
1635
Kral Şakir Yıllardır çizgileriyle hepimizi kendine hayran bırakan Varol Yaşaroğlu’nun yaratıcısı olduğu Kral Şakir ve arkadaşları yepyeni maceralar ile Exxen’e geliyor. Yalnızca çocuklar değil, yetişkinler de bu maceralara katılmak isteyecekler.
1735
Katarsis Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu ve YouTube’da kendine hatrı sayılır bir hayran kitlesi toplayan Katarsis programı Exxen’e geliyor. Programda, insanların hiç bilinmeyen yönleri ve merak edilen hikayeleri mercek altına alınıyor.
1835
Yetiş Zeynep 6 haylaz çocuk ve tam ortalarına düşmüş üniversite öğrencisi bir kız. Sonuç, elbette keyifle izlenecek eğlenceli bir komedi.
1935
Ayak Tenis Futbol dünyasının usta isimleri Ayak Tenis programı ile yeniden sahalara dönüyorlar. Sahada Tuncay Şanlı, Albert Riera, Pascal Nouma ve Yattara gibi futbol dünyasının efsane isimlerini tekrar göreceğiz.
2035
Vahşi Şeyler Vahşi Şeyler, aşkın hiç görmediğimiz yanlarını seyirciye anlatmaya geliyor. Sevilen isimlerin başrolünde olduğu dizi evlilik ve aşk kavramlarını aksiyon ve komedi dolu bir hikaye ile anlatıyor.
2135
O Adam Oldun Mu? YouTube’da kendilerine hatrı sayılır bir hayran kitlesi oluşturan iki Youtuber Ali Biçim ve Mesut Can Tomay Exxen’e geliyor. Programda, Youtuber olmak üzerine eğlenceli sohbetler sizi bekliyor.
2235
Nasıl Zayıflarım? Çağan Atakan Arslan ya da bildiğimiz adıyla Avatar Atakan, Şef Türev Uludağ’ın hayalindeki kiloya ulaşmasına yardımcı oluyor. Fakat bu yardımcı olma serüveni biraz sert geçecek gibi görünüyor.
2335
Astrolojik Şifreler Astroloji tutkunlarını Exxen platformuna kilitleyecek Astrolojik Şifreler programında, astroloji ve burçlar hakkında merak ettiğiniz her şeyi Hande Kazanova ve Dinçer Güner anlatıyor.
2435
Sürprizimiz Var Acun Ilıcalı, Alp Kırşan ve Esra Eron kapınızı çalıyor ve hayallerinize dokunuyor. Sürprizimiz Var programında insanlar çok mutlu oluyor.
2535
Şanslı mı Şanssız mı? Sevilen Youtuber Orkun Işıtmak, Şanslı mı Şanssız mı? programında sıra dışı özelliklere sahip kişileri konuk alıyor ve bu özelliklerin onların hayatında ne gibi değişiklikler yaptığını soruyor.
2635
Buraların Yabancısıyız Türk kültürünü öğrenmeye çalışan dört yabancı Çabi, Joel Moriasi, Michele Cedolin ve Louis Stotesbery şehir şehir ülkemizi geziyor ve hem bizim kültürümüzü öğreniyor hem de kendi kültürlerini bizimle paylaşıyorlar.
2735
Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ile sevimli hayvan dostlarımızın dünyasına giriyoruz ve belki daha önce hiç görmediğimiz özelliklerine şahit oluyoruz.
2835
Alper Rende ile Kaçış Sevilen Youtuber Alper Rende’nin sunucusu olduğu bu macera dolu yarışmada, 10 yarışmacının heyecan dolu kaçış hikayelerini izleyeceğiz.
2935
Sesli Güldüm Daha önce Güldüy Güldüy Show’da çocukların başrolünde olduğu komedi skeçleri ile karşımıza çıkan Ezo Sunal, Exxen için hazırladığı benzer bir format ile karşımıza çıkıyor ve geleceğin starlarını bugünden izleme şansı yakalıyoruz.
3035
2008 Milli Takım Hikayesi Hangimiz unutabiliriz 2008 Avrupa Şampiyonası maceramızı. Türk milli futbol takımımızın 2008 yılında tüm dünyayı kendine hayran bıraktığı muhteşem mücadelesinin hikayesini bilinmeyen yönleriyle 2008 Milli Takım Hikayesi belgeselinde izliyoruz.
3135
Süper 1 Takım Yıllardır çizgileriyle hepimizi kendine hayran bırakan Varol Yaşaroğlu’nun yaratıcısı olduğu Süper 1 Takım tüm eğlencesi ile geliyor. Birce, Birol, ayı, tavuk ve robottan oluşan Süper 1 Takım’ın aksiyon dolu keyifli maceraları Exxen’de.
3235
Survivor Seçmeler Dünyanın en zor yarışması olarak kabul edilen ve ülkemizde severek izlenen Survivor yarışmacılarının hikayeleri Survivor Seçmeler programında anlatılıyor.
3335
No Limit Extreme sporlarının tansiyonu yüksek dünyasını sevenleri Exxen platformuna kilitleyecek program No Limit ile heyecan bir an olsun dinmiyor.
3435
Rol Kes Anıl Tetik, Toygan Avanoğlu ve Ege Kökenli izleyenleri kahkahaya boğacak bir şaka programı ile Exxen’de. Programda, zorlu challengelar ve komik şakaların keyifli dünyasında kaybolacaksınız.
3535
@EnisArıkan Sevilen oyuncu ve Instagram fenomeni Enis Arıkan, izleyiciyi kahkahaya boğacak bir program ile Exxen’de. Program, Exxen’den bol kahkaha garantisi ile yayınlanıyor.