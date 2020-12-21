Exxen, beklenen yapımlarının tanıtımını yaptı!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya'nın 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayacak dijital platformu Exxen, projeleri afişlerle duyurmaya başladı
21 Aralık 2020 08:50
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Şeref Bey ve Gibi dizileri ile Hasan Can Kaya ve Tolga Çevik'in stand up programları, afişleriyle duyuruldu.
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Şeref Bey: Haluk Bilginer'in başrolünü oynadığı 'Şeref Bey' dizisinin afişi paylaşıldı. Şeref Bey dizisinin kadrosunda; Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.
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Konuşanlar: Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu, 'Konuşanlar' programı
1 Ocak'tan itibaren EXXEN'de.
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Gibi: Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, komik skeçlerden oluşan 'Gibi' dizisiyle 01.01.21’de EXXEN‘de!
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Tolgshow: Tolga Çevik'in gösterisi Tolgshow, filtresiz olarak EXXEN’de!
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