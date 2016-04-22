T24 LogoT24 Logo

EXPO 2016 Antalya'da birbirinden ilginç bitki heykeller

22 Nisan 2016 17:26

113

Antalya'da 22 Nisan Cuma günü kapılarını açacak EXPO 2016 Antalya kapsamında yapılan ve ziyaretçilerin gözdesi olması beklenen bitki heykellerine son dokunuşlar yapılıyor.

213

Aksu ilçesindeki EXPO sahasında 15 dönümlük alana yapılan ve farklı konuların işlendiği heykeller için 1 milyon bitki kullanıldı. Heykellerin en ince ayrıntıları bile bitkilerle işlendi.

313

Kanadalı Mosaicultures Internationales De Montreal'in danışmanlığında yürütülen proje kapsamında, çalışmalar 1-6 metre arasında değişen boylardaki heykellerin gerçeğe uygun olması için 10'u yabancı 25 kişilik ekip görev yaptı.

413

Kahveci, "Çalışmalarımızı tamamladık, heykellerimiz EXPO'ya hazır. Heykellere son dokunuşları yapıyoruz, son bakımını gerçekleştirdik." diye konuştu.

513

Bitki heykelleri sergisinde, deve, aslan, fil, zebra, tavşan, mamut gibi hayvanların yanı sıra Mezopotamya'da uygarlığın doğuşu, Asya'da tarım ve evcilleştirme, pirinç ve bambu ekimi, Afrika'da hayvan koruyucu kabile "Masai", umudu sergileyen "fidan diken adam" ve ateşin bulunuşu gibi temaların da işlendiği figürler, yeşillenen bitkileri ve açan çiçekleriyle görsel bir şölen oluşturdu.

613

EXPO 2016 Antalya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından cuma günü açılışı gerçekleştirilecek.

713

813

913

1013

1113

1213

1313

ETİKETLER

expoantalya2016birkiheykelfigür
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24