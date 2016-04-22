EXPO 2016 Antalya'da birbirinden ilginç bitki heykeller
22 Nisan 2016 17:26
113
Antalya'da 22 Nisan Cuma günü kapılarını açacak EXPO 2016 Antalya kapsamında yapılan ve ziyaretçilerin gözdesi olması beklenen bitki heykellerine son dokunuşlar yapılıyor.
213
Aksu ilçesindeki EXPO sahasında 15 dönümlük alana yapılan ve farklı konuların işlendiği heykeller için 1 milyon bitki kullanıldı. Heykellerin en ince ayrıntıları bile bitkilerle işlendi.
313
Kanadalı Mosaicultures Internationales De Montreal'in danışmanlığında yürütülen proje kapsamında, çalışmalar 1-6 metre arasında değişen boylardaki heykellerin gerçeğe uygun olması için 10'u yabancı 25 kişilik ekip görev yaptı.
413
Kahveci, "Çalışmalarımızı tamamladık, heykellerimiz EXPO'ya hazır. Heykellere son dokunuşları yapıyoruz, son bakımını gerçekleştirdik." diye konuştu.
513
Bitki heykelleri sergisinde, deve, aslan, fil, zebra, tavşan, mamut gibi hayvanların yanı sıra Mezopotamya'da uygarlığın doğuşu, Asya'da tarım ve evcilleştirme, pirinç ve bambu ekimi, Afrika'da hayvan koruyucu kabile "Masai", umudu sergileyen "fidan diken adam" ve ateşin bulunuşu gibi temaların da işlendiği figürler, yeşillenen bitkileri ve açan çiçekleriyle görsel bir şölen oluşturdu.
613
EXPO 2016 Antalya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından cuma günü açılışı gerçekleştirilecek.