Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde ismi geçen tarihi hamam talan edildi
14 Ocak 2022 11:44
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Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde ismi geçen tarihi hamam talan edildi
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Diyarbakır ve çevresinde listelenen 30 tarihi hamamdan 16’sı yıkıldı, geriye kalanların birçoğu da harabeye döndü. Diyarbakır'ın en büyük hamamı olan 500 metrekare alana sahip Deva Hamamı ise defineciler tarafından tahrip edildi.
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Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde ismi geçen tarihi hamam talan edildi
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Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde ismi geçen tarihi hamam talan edildi
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Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde öve öve bitiremediği tarihi hamamın sahibi Cuma Akgün, “Hamamın kubbesi pencereleri sekizgen mimariyle yapılmış. 27 yıl öncesine kadar kent halkının uğrak noktası olan, kültür mirası olan Deva Hamamı'nın restore edilmesi istiyoruz. “
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“Yaklaşık bir yıl önce hamamdaki kazılan yerleri kapattık. Tonlarca çöp çıkarıldı hamamdan. Amacımız bunun Diyarbakır'a, turizme kazandırılması” dedi. (DHA)
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Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde ismi geçen tarihi hamam talan edildi
88
Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde ismi geçen tarihi hamam talan edildi