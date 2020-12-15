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Evlilik hazırlığı yapıyorlardı; Damla Sönmez ile Ushan Çakır ayrıldı

Evlilik hazırlığı yapan Damla Sönmez- Ushan Çakır çifti yollarını ayırdı.

15 Aralık 2020 13:16

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Oyuncu Damla Sönmez, üç yıl önce nişanlandığı sevgilisi Ushan Çakır'la yollarını ayırdı.

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Sönmez'in, evliliklerinin bir türlü gerçekleşmemesi sebebiyle sıkıldığı ve ilişkiyi noktaladığı iddia edildi.

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Sönmez, sosyal medyadaki fotoğraflarını sildi ve nişan yüzüğünü de çıkardı

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İlişkilerini gözden uzakta yaşayan oyuncu çift, üç yıl önce nişanlanmışlardı.

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2012'de 'Uzun Hikaye' isimli sinema filminin çekimleri sırasında tanışan çiftin arkadaşları aşka dönüşmüştü.

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