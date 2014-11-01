Evlilik hakkında mutlaka bilmeniz gerekenler

Evliliğin modası geçti: Sonbahar da biterken evlilik sezonu artık yavaş yavaş kapanıyor. 1960 yılında yaşı 25’in üzerinde olanların hiç evlenmemiş olma oranı yüzde 10 iken bugün bu oran yüzde 20’ye ulaşmış durumda. Buna karşın aynı cinsiyete sahip olanların evlilik oranında artış var. Geçtiğimiz 3 yılda aynı cinsiyete sahip olanların birbirleriyle evlenme oranındaki artış yüzde 10’u bulmuş durumda
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Biz boşanmamızı da planladık: Bir araştırmaya katılan Amerikalı avukatların yüzde 63'ü evlilik öncesi anlaşma yapanların sayısında artış olduğunu dile getirdi. Bu anlaşmaların yüzde 72'sinde boşanma durumunda evlilik sürecinde elde edilen malların eşit paylaşılması gerektiği belirtiliyor
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Hediyeler düğün parasını çıkartır: Ibısworld'ün araştırmasına göre dünyada düğünlere harcanan para yılda 50 milyar dolara ulaşmış durumda. Ortalama bir düğünün maliyetiyse 29 bin doların üzerinde. Araştırma sadece alyans için ortalama 5 bin 500 dolar harcandığını ortaya koyuyor. Fotoğraflar için ödenen ortalama bedel 2 bin 400 dolar. Belirtilen toplam maliyete balayı da dahil. Eskiden dergiler "Evliliğe hazırlığa 3 ay önceden başlayın" derken bugün bu süre 12 aya çıkmış durumda
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American Express'e göre düğüne gelen misafirlerin düğün için yaptıkları harcamalar ortalama 595 dolara ulaşmış durumda. Ayrıca misafirlerin hediyeler iç,n de ortalama 109 dolar harcadığı göze çarpıyor. Bu arada düğünlerde misafirler için falcı gbi ek eğlenceler sunan çiftlerin oran? da 2009'a oranda yüzde 11 artmış durumda
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Düğünün maliyeti arttıkça evlilik süresi azalır: Emory Üniversitesinin 3 bin çift üzerinde gerçekleştirdiği araştırmanın ortaya çıkardığı sonuç bu. Araştırmaya göre düğüne 20 bin dolar ve üzerinde para harcayanların
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NORC'un 2012 yılında gerçekleştirdiği araştırmaya göre evli kadınların yüzde 12.3'ü, erkeklerin de yüzde 19'u aldattıklarını, evlilik dışı cinsel ilişki yaşadıklarını açıkladılar. 2006 yılında bu oran erkekler için %24.2, kadınlar için yzde 16.7 idi. Bu arada "Yakalanmayacağımdan emin olsam aldatırdım" diyenlerin oranı da hiç az değil. Katılımcıların yüzde 81'i "Aldatıldığımı öğrenirsem asla tolere etmem" diyor
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Sosyal medya bizi ayırıyor: Yüzde 86'ya göre sosyal medya aldatmayı kolaylaştırıyor. Eski aşklar, hatta orta okuldaki sevgiliniz bile online olarak bir anda karşınıza çıkabilir. Zaten araştırmalara göre kadınların yüzde 35'i, erkeklerin yüzde 17'si internette eski sevgilisinin yeni sevgilisini araştırmış. Bir Amerikalı'nın sosyal medyada geçirdiği ortalama süre ayda 11 saati buluyor
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Geliriniz arttıkça evliliğiniz de uzayacak. Yılda 125 bin dolar ve üzeri geliri olan çiftlerin ayrılma oranı yıllık 25 bin dolar kazananlardan yüzde 51 daha düşük. Çünkü maddi sorunlar evlilikte çıkan tartışmalar arasında ön sıralarda yer alıyor
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Hiçbir zaman boşanamayacak kadar yaşlı olmayacaksınız. Yaşı 50 üzerinde olanların boşanma oranı 1990'dan 2010'a ikiye katlandı. Artık bu yaş grubu boşanmalardan yüzde 25 pay alıyor. Bu oran 2010'da yüzde 10'du
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Boşanan kişi ne kadar zenginse yeni kavuştuğu özgürlük duygusunu bırakıp yeniden evlenmesi o kadar güç. Kadınların yeniden evlenmeye ikna olması ise daha zor. Milyonerlere arabuluculuk yapan bir sitenin araştırmasına göre boşandıktan 5 yıl sonra yeniden evlenmeyi düşünen erkeklerin oranı yüzde 83.4. Kadınların yüzde 67.9'uysa "En az 10 yıl daha evlenmeyi düşünmüyorum" diyor