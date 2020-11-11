Evini laboratuvara çevirdi, Koronavirüs’e 'savaş' açtı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Sinan Doğruyol (41), pandemi sürecinde doğan çocuğunu ve ailesini Koronavirüs’ten korumak için kendi cihaz ve dezenfektanlarını üretmeye karar verdi. Evini laboratuvara dönüştüren Sinan Doğruyol, kendi dezenfektanı, dezenfektan tüneli, UV-C dezenfektan dolabı, ozon jeneratörü, bakteri ve virüs önleyici sıvı solüsyon üreterek, Koronavirüs’e karşı savaş açtı.
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Sinan Doğruyol, ilk olarak insanların içinden geçerek steril hale getirilmesi için dezenfektan tüneli yapmaya karar verdiğini anlattı. Dezenfektan tünelini evinin girişinde kullanmaya başladığını kaydeden Doğruyol, tüneli 7 günde yaptığını kaydetti. Pandemiyle mücadeleye maksimum katkı sunmak istediğini söyleyen Sinan Doğruyol, şunları kaydetti:
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"Dünyayı saran Koronavirüs pandemisinden sonra mart ayında ülkemize gelen virüse karşı böyle bir çalışma yapma gereği hissetim. Çünkü mayıs ayında çocuğum olacaktı. Hastaneyle yoğun bir şekilde temas ettiğimizden dolayı pandemiden etkilenme durumu oluşacağından önlemlerimi almak istedim. Dezenfektan tüneli kabini için dışardan dezenfektan almanıza gerek kalmıyor. Çünkü kendi dezenfektanını kendi üretiyor. Hiçbir şekilde alerjen değil, zararlı değil ve ucuz maliyetli. 12 voltla çalışıyor, 24 volta entegre edilebiliyor, en güzel tarafı 220 volt kullanmıyoruz. O yüzden elektriğe çarpılma olasılığı çok düşük.
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Koronavirüs dahil olmak üzere virüs ve bakterilerin yüzeylere bulaşmasını engelleyen solüsyon geliştirdiğini kaydeden Sinan Doğruyol, içindeki nano kapsüllerde dezenfektan taşıyan ve insan temasıyla aktif hale gelen spreyin, yüzeylerde 90 gün koruma sağladığını belirtti. Doğruyol, bakteri ve virüs önleyici solüsyonu yaklaşık 3 ayda evinde küçük bir laboratuvar kurup her gün farklı bir deney yaparak oluşturduğunu belirtti.