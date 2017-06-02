Evine sığmıyor
02 Haziran 2017 01:51
115
California'da yaşayan 31 yaşındaki spor eğitmeni ve vücut geliştirmeci Danny Jones, 2 metre 6 santimetre boyuyla sosyal medyanın yeni fenomeni oldu.
215
Ağırlığı 124 kilogram olan Jones'un keşfedilmesini sağlayan ise bir tweet oldu.
315
Jones'un Instagram hesabıyla karşılayan bir kullanıcı eğitmenin bazı fotoğraflarıyla birlikte bunu kendi hesabından paylaştı.
415
Kullanıcının "Bu bir adam değil, bu bir ağaç" mesajıyla yaptığı bu paylaşımın ardından Danny Jones bir anda Instagram fenomenine dönüştü, takipçi sayısı hızla arttı.
515
Sadece bir gecede sosyal medya ünlüsüne dönüşen Danny Jones olup bitenleri Daily Mail'in internet sitesine "Bir çılgınlık" diyerek anlattı.
615
Genç adam "Bir gece önce her zamanki gibi yatağıma yatıp uyudum ama ertesi sabah kalktığımda Instagram'da 8 bin yeni takipçim vardı" diye anlattı.
© Tüm hakları saklıdır.