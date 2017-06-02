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Evine sığmıyor

02 Haziran 2017 01:51

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California'da yaşayan 31 yaşındaki spor eğitmeni ve vücut geliştirmeci Danny Jones, 2 metre 6 santimetre boyuyla sosyal medyanın yeni fenomeni oldu.

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Ağırlığı 124 kilogram olan Jones'un keşfedilmesini sağlayan ise bir tweet oldu.

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Jones'un Instagram hesabıyla karşılayan bir kullanıcı eğitmenin bazı fotoğraflarıyla birlikte bunu kendi hesabından paylaştı.

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Kullanıcının "Bu bir adam değil, bu bir ağaç" mesajıyla yaptığı bu paylaşımın ardından Danny Jones bir anda Instagram fenomenine dönüştü, takipçi sayısı hızla arttı.

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Sadece bir gecede sosyal medya ünlüsüne dönüşen Danny Jones olup bitenleri Daily Mail'in internet sitesine "Bir çılgınlık" diyerek anlattı.

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Genç adam "Bir gece önce her zamanki gibi yatağıma yatıp uyudum ama ertesi sabah kalktığımda Instagram'da 8 bin yeni takipçim vardı" diye anlattı.

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