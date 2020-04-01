Evden çıkmayan futboseverlerin yeniden izlemesi gereken 12 unutulmaz maç
Sosyal izolasyon uygulayan futbol sevdalıları, neredeyse bütün liglerin ertelenmesiyle yeşil sahalardan biraz uzak kaldılar. İşte evdeyken "footballia.net"ten izleyebileceğiniz 12 unutulmaz futbol maçı:
01 Nisan 2020 17:31
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1- Bayern Münih-Manchester United | UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 26 Mayıs 1999
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2- Galatasaray-Arsenal | UEFA Kupası Finali, 17 Mayıs 2000
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3- Beşiktaş-Barcelona | Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması, 19 Eylül 2000
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4 - İngiltere-Yunanistan | 2002 Dünya Kupası Elemeleri, 6 Ekim 2001
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5 - Milan-Liverpool | Şampiyonlar Ligi Finali, 25 Mayıs 2005-İstanbul
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6 - Fenerbahçe-Sevilla | Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu, 4 Mart 2008
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7 - Türkiye-Çek Cumhuriyeti | 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası, 15 Haziran 2008
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8 - Liverpool-Arsenal | İngiltere Premier Lig, 21 Nisan 2009
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9 - Barcelona-Inter | 2009-2010 Şampiyonlar Ligi Yarı Finali, 28 Nisan 2010
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10 - Barcelona-Chelsea | Şampiyonlar Ligi Yarı Finali, 24 Nisan 2012
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11 - Brezilya-Almanya | Dünya Kupası Yarı Finali, 8 Temmuz 2014
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12 - Barcelona-PSG | Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu, 8 Mart 2017
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Editör bonusu: 2018/2019 sezonu Şampiyonlar Ligi, son 16 turundan finaline kadar yeniden izlenmeli.