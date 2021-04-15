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Evden çıkmadan gezebileceğiniz 33 sanal müze

Müze ve ören yerlerinin 3 boyutlu gerçek modellerinin internet üzerinden, etkileşimli gezilebilmesi, kültürel mirasın sanal ortamda da tanıtılması amacıyla 25 Mart 2020'de www.sanalmuze.gov.tr web sayfası ücretsiz olarak beğeniye sunuldu. Bu kapsamda, 32 müze ve ören yeri ve bir geçici sergi, sanal olarak gezilebiliyor. Sanal müzeler, Nisan 2021 tarihi itibariyle 12 milyon 529 bin 246 milyon kez ziyaret edildi. En çok ziyaret edilen sanal müzeler arasında 3 milyon 383 bin 985 ziyaret ile Göbeklitepe Ören Yeri ilk sırada, 1 milyon 869 bin 319 ziyaret ile Kurtuluş Savaşı Müzesi ikinci sırada, 1 milyon 350 bin 742 ile de Efes Ören Yeri üçüncü sırada yer aldı

15 Nisan 2021 15:26

134

Evden çıkmadan gezebileceğiniz 33 sanal müze

234

1- Kurtuluş Müzesi / Ankara

334

2- Cumhuriyet Müzesi / Ankara

434

3- Efes Müzei / İzmir

534

4- Troya Müzesi / Çanakkale

634

5- Anadolu Medeniyetleri Müzesi / Ankara

734

6 Gazi Müzesi / Samsun

834

7- Göbeklitepe Ören Yeri / Şanlıurfa

934

8- Etnoğrafya Müzesi / Ankara

1034

9- Antalya Müzesi

1134

10- Boğazköy Müzesi / Çorum

1234

11- Gaziantep Arkeoloji Müzesi

1334

12- Zeugma Mozaik Müzesi / Gaziantep

1434

13- Çorum Müzesi

1534

14- Şanlıurfa Müzesi

1634

15- Adana Müzesi

1734

16- Hatay Arkeoloji Müzesi

1834

17- Van Müzesi

1934

18- Ihlara Vadisi / Aksaray

2034

19- Hattuşa Ören Yeri / Çorum

2134

20- Göreme Açık Hava Müzesi / Nevşehir

2234

21- İzmir Atatürk Müzesi

2334

22- Nemrut Ören Yeri / Adıyaman

2434

23- Hierapolis Ören Yeri / Denizli

2534

24- Laodikeia Ören Yeri / Denizli

2634

25- İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

2734

26- Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Ören Yeri / Bitlis

2834

27- Uşak Müzesi

2934

28- Mersin Arkeoloji Müzesi

3034

29- İstanbul Havalimanı Müzesi

3134

30- Ankara Cumhurbaşkanlığı Milli Mücadele Sergisi

3234

31- Assos Ören Yeri / Çanakkale

3334

32- İstanbul Arkeoloji Müzesi

3434

33- Efes Ören Yeri / İzmir

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