Müze ve ören yerlerinin 3 boyutlu gerçek modellerinin internet üzerinden, etkileşimli gezilebilmesi, kültürel mirasın sanal ortamda da tanıtılması amacıyla 25 Mart 2020'de www.sanalmuze.gov.tr web sayfası ücretsiz olarak beğeniye sunuldu. Bu kapsamda, 32 müze ve ören yeri ve bir geçici sergi, sanal olarak gezilebiliyor. Sanal müzeler, Nisan 2021 tarihi itibariyle 12 milyon 529 bin 246 milyon kez ziyaret edildi. En çok ziyaret edilen sanal müzeler arasında 3 milyon 383 bin 985 ziyaret ile Göbeklitepe Ören Yeri ilk sırada, 1 milyon 869 bin 319 ziyaret ile Kurtuluş Savaşı Müzesi ikinci sırada, 1 milyon 350 bin 742 ile de Efes Ören Yeri üçüncü sırada yer aldı
15 Nisan 2021 15:26
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Evden çıkmadan gezebileceğiniz 33 sanal müze
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1- Kurtuluş Müzesi / Ankara
334
2- Cumhuriyet Müzesi / Ankara
434
3- Efes Müzei / İzmir
534
4- Troya Müzesi / Çanakkale
634
5- Anadolu Medeniyetleri Müzesi / Ankara
734
6 Gazi Müzesi / Samsun
834
7- Göbeklitepe Ören Yeri / Şanlıurfa
934
8- Etnoğrafya Müzesi / Ankara
1034
9- Antalya Müzesi
1134
10- Boğazköy Müzesi / Çorum
1234
11- Gaziantep Arkeoloji Müzesi
1334
12- Zeugma Mozaik Müzesi / Gaziantep
1434
13- Çorum Müzesi
1534
14- Şanlıurfa Müzesi
1634
15- Adana Müzesi
1734
16- Hatay Arkeoloji Müzesi
1834
17- Van Müzesi
1934
18- Ihlara Vadisi / Aksaray
2034
19- Hattuşa Ören Yeri / Çorum
2134
20- Göreme Açık Hava Müzesi / Nevşehir
2234
21- İzmir Atatürk Müzesi
2334
22- Nemrut Ören Yeri / Adıyaman
2434
23- Hierapolis Ören Yeri / Denizli
2534
24- Laodikeia Ören Yeri / Denizli
2634
25- İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
2734
26- Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Ören Yeri / Bitlis
2834
27- Uşak Müzesi
2934
28- Mersin Arkeoloji Müzesi
3034
29- İstanbul Havalimanı Müzesi
3134
30- Ankara Cumhurbaşkanlığı Milli Mücadele Sergisi