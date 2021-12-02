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"Evde Tek Başına" filminin çekildiği ev Airbnb'de kiraya sunuldu; bir gecesi 25 dolar

ABD'nin Illinois eyaletinin Winnetka kentinde bulunan, ünlü "Home Alone" (Evde Tek Başına)' filminin çekildiği ev, Airbnb’de 1 geceliğine kalmaya sunuldu.

02 Aralık 2021 09:45

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ABD'nin Illinois eyaletinin Winnetka kentinde bulunan, ünlü "Home Alone" (Evde Tek Başına)' filminin çekildiği ev, Airbnb’de 1 geceliğine kalmaya sunuldu.

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Evi kiralayan misafirleri, Kevin McCallister'ın ağabeyi Buzz'ı oynayan aktör Devin Ratray karşılayacak.

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Ev, 7 Aralık'tan itibaren rezervasyon için müsait olacak.

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Evin gecelik ücretinin 25 dolar olacağı öğrenildi.

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"Evde Tek Başına" filminin çekildiği ev Airbnb'de kiraya sunuldu; bir gecesi 25 dolar

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"Evde Tek Başına" filminin çekildiği ev Airbnb'de kiraya sunuldu; bir gecesi 25 dolar

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