"Evde Tek Başına" filminin çekildiği ev Airbnb'de kiraya sunuldu; bir gecesi 25 dolar
ABD'nin Illinois eyaletinin Winnetka kentinde bulunan, ünlü "Home Alone" (Evde Tek Başına)' filminin çekildiği ev, Airbnb’de 1 geceliğine kalmaya sunuldu.
02 Aralık 2021 09:45
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ABD'nin Illinois eyaletinin Winnetka kentinde bulunan, ünlü "Home Alone" (Evde Tek Başına)' filminin çekildiği ev, Airbnb’de 1 geceliğine kalmaya sunuldu.
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Evi kiralayan misafirleri, Kevin McCallister'ın ağabeyi Buzz'ı oynayan aktör Devin Ratray karşılayacak.
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Ev, 7 Aralık'tan itibaren rezervasyon için müsait olacak.
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Evin gecelik ücretinin 25 dolar olacağı öğrenildi.
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"Evde Tek Başına" filminin çekildiği ev Airbnb'de kiraya sunuldu; bir gecesi 25 dolar
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"Evde Tek Başına" filminin çekildiği ev Airbnb'de kiraya sunuldu; bir gecesi 25 dolar
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