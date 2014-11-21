Evde kedi ya da köpek beslemenin 10 yararı

Yılbaşında ya da özel bir günde kendinize ya da bir sevdiğinize barınaktan aldığınız bir kedi ya da köpeği hediye ederek sadece o hayvanın değil armağan ettiğiniz kişinin de hayatını güzelleştirirsiniz. Nasıl mı? Yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bulgular:
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1. Kalp krizi geçiren hayvan sahipleri, hayvan beslemeyenlerden daha çok yaşar
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2. Bir hayvanla oynamak serotonin ve dopamin hormonlarının salınımını artırır ve daha mutlu ve huzurlu hissetmenizi sağlar
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3. Hayvan besleyenlerde beslemeyenlere oranla daha az depresyon vakası görülür
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4. Hayvan besleyenler stresli bir durumla karşılaştıklarında tansiyonları beslemeyenlerden daha az yükselir
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5. 65 yaş üstü hayvan sahipleri bir rahatsızlık nedeniyle doktora hayvan beslemeyenlerden %30 daha az gider
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6. Hayvan besleyenlerin trigliserit ve kolesterol oranları ortalamada beslemeyenlerden daha düşüktür
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7. Hayvan besleyenlerin sağlığı genel olarak daha iyi olsa da bir akvaryuma bakmak bile kas sıkışmasını azaltır ve nabzınızın yavaşlayıp düzene girmesini sağlar. Muayenehanelerin bekleme odalarında akvaryum bulunması bu yüzdendir
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8. Evde kediyle yakalamaç oynamak ya da köpeğinizi yürüyüşe çıkarmak ekstra olarak günlük egzersiz hanenize eklenir
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9. Hayatının ilk yılını evde bir kedi ya da köpek ile yaşayan çocukların ileri yaşlarda alerji riski azalır
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10. Hayvan sahipleri daha cesur ve dışa dönük olurlar