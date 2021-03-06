Ev sahibiyle mahkemelik olan Defne Samyeli, konuyla ilgili ilk kez konuştu
06 Mart 2021 15:16
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Son dönemde ev sahibi Yusuf Araz ile oturduğu evi kirasını ödemediği gerekçesiyle mahkemelik olmasıyla gündeme gelen oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, konuyla iligili ilk kez konuştu.
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Samyeli, önceki gün Levent'te görüntülendi. Bir güzellik merkezinde bakım yaptıran Samyeli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Defne Samyeli, "Bana kanun ne zaman çık derse, o zaman evden çıkarım. Öncesinde beğendiğim, ailece mutlu olacağımız bir yer bulursak, çıkmayı düşünürüz" dedi.
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Basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulunan Samyeli, "Daha önce maddi anlamda kriz yaşadınız mı sorusuna" ise şöyle yanıt verdi:
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"Biz battık bundan seneler önce. Eski eşimin TOKİ ihalesi yüzünden battık. Bunların hiçbiri ayıp değil. Herkesin başına gelebilir."
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Yusuf Araz, Kemerburgaz'da oturan kiracısı Defne Samyeli'nin 2019 Mart'tan itibaren kirasını ödemediğini öne sürerek haciz işlemi başlatmıştı. Defne Samyeli’nin evindeki bir kısım eşyaya haciz memurunca el konulmuştu. Araz, açtığı tahliye ve alacak davasını da kazanmıştı. Samyeli, 234 bin 671 TL’lik ödemeyi yaptı ve evden tahliyesini erteletmişti.