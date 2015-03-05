Ev sahibiniz Leonardo DiCaprio olsun ister misiniz?
05 Mart 2015 22:54
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Leonardo DiCaprio 2014 Şubat ayında 5.32 milyon dolara satın aldığı Palm Springs’te bulunan evini geceliği 4.500 dolardan kiraya veriyor.
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Altı yatak odası, yedi banyosu, tenis kortu, havuzu, saunası ve üç garajı bulunan ev, tarihi yaklaşan Coachella’nın yapıldığı yer olan Indio’ya çok yakın bir konuma sahip
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Malikane, 1964 yılında şarkıcı/oyuncu Dinah Shore için Donald Wexler tarafından inşa edilmişti.
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