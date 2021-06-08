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Euroleague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir’de

2020-2021 sezonunu Turkish Airlines EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüzleştiği Anıtkabir’i ziyaret etti

08 Haziran 2021 17:47

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2020-2021 sezonunu Turkish Airlines EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün edebi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti.

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Turkish Airlines EuroLeague finalinde FC Barcelona’yı, ING Basketbol Süper Ligi final serisinde de Fenerbahçe Beko’yu geçen Anadolu Efes Spor Kulübü, çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Anadolu Efes Spor Kulübü yöneticileri, Başantrenör Ergin Ataman, A takım antrenörleri ve oyuncularının yanı sıra kulüp çalışanlarının yer aldığı kafile, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda bulunabilmek için Anıtkabir’i ziyaret etti.

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Anadolu Efes Spor Kulübü kafilesi, düzenlenen törenin ardından Anıtkabir’de bir hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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Ergin Ataman, Misak-ı Milli kulesine geçen kafile adına burada bulunan özel deftere ise şunları yazdı:

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"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her zaman güvendiğiniz güzel ülkemizi emanet ettiğiniz gençler olarak Avrupa'nın en büyük kupasını huzurunuza getirdik. Size ve tüm silah arkadaşlarınıza şehitlerimize minnettarız."

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Euroleague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir’de

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Euroleague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir’de

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Euroleague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir’de

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Euroleague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir’de

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Euroleague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir’de

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