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Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'e tebrik mesajları

Anadolu Efes, THY Euroleague finalinde Barcelona'yı 86-81 yendi adını tarihe yazdırdı. Lacivert Beyazlılar, Fenerbahçe'nin ardından Avrupa'nın en büyüğü oldu; 25 yıl sonra Avrupa'daki ikinci şampiyonluğunu elde etti. Final Four'un en değerli oyuncusu (MVP) ise sezonun da MVP'si olan Vasilije Micic oldu.

31 Mayıs 2021 00:22

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Sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes düzenlenen törenle madalyalarını ve kupasını aldı. Anadolu Efes, THY Euroleague finalinde karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona’yı 86-81'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Sosyal medya mecrası Twitter üzerinden şampiyon Anadolu Efes'e tebrik mesajları geldi:

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Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'e tebrik mesajları

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Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'e tebrik mesajları

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