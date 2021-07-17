EURO 2020'de takipçisini en çok artıran 5 futbolcu
KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda top koşturan futbolcular arasında sosyal medyada en çok takipçi kazanan beş ismi araştırdı.
17 Temmuz 2021 11:45
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Futbolseverleri bir ay boyunca ekran başına kilitleyen Avrupa Futbol Şampiyonası, İtalya'nın şampiyonluğuyla sona erdi. Gök Mavililer, 53 yıl aradan sonra ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olurken, şampiyona birçok genç ve yetenekli futbolcunun da ismini duyurmasını sağladı.
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KPMG Football Benckmark ekibi de turnuva boyunca şampiyonluk için mücadele eden futbolcuların sosyal medyada gördüğü ilgiyi araştırdı.
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Danimarkalı futbolcular ilk ikide Araştırma sonuçlarına göre, sosyal medyada takipçisini en çok yükselten beş futbolcunun ilk ikisi, yarı finale kadar yükselerek büyük başarı gösteren Danimarka'dan.
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Kırmızı-Beyaz Dinamitler’in attığı iki golle fark yaratan oyuncusu Mike Damsgaard yüzde 605 artış yakalayarak turnuvadan önce sosyal medyada 15 bin olan takipçi sayısını 105 bine yükseltti. ARTIŞ ORANI %605
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Danimarkalı Joakim Maehle de yüzde 198 artışla 100 bin takipçinin üzerine çıkarak ikinci sırada yer aldı. Danimarkalı sağ bekin 36 bin olan takipçi sayısı bir ayda 107 bin oldu. ARTIŞ ORANI %198
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Üçüncü sıradaki Belçikalı Jeremy Doku da 74 bin olan takipçisini 199 bine yükseltti. ARTIŞ ORANI %168
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Doku'nun ardından Almanya Milli Takım futbolcusu Robin Gosens, 74 bin olan takipçisini 383 bine çıkardı. ARTIŞ ORANI %157
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Finalde İtalya’ya yenilerek büyük hüsran yaşayan İngiltere'nin orta sahası Kelvin Phillips ise 572 binden 1 milyon 182 bine yükseltti. ARTIŞ ORANI %107