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Euro 2016'nın en çok kazanan teknik direktörleri

09 Haziran 2016 21:11

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İngiliz Daliy Mail, Euro 2016'daki takımlar arasında en çok kazanan teknik direktörleri sıraladı. Fatih Terim de listede yer aldı.

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10- Bernd Storck (Macaristan) 980 bin euro

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9- Fernando Santos (Portekiz) 1,2 milyon euro

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8- Martin O'Neill (İrlanda) 1,3 milyon euro

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7- Marcel Koller (Avusturya) 1,5 milyon euro

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6- Didier Deschamps (Fransa) 1,6 milyon euro

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5- Vicente del Bosque (İspanya) 2,5 milyon euro

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4- Joachim Löw (Almanya) 2,7 milyon euro

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3- Fatih Terim (Türkiye) 3,4 milyon euro

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2- Antonio Conte (İtalya) 4 milyon euro

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1- Roy Hodgson (İngiltere) 4,4 milyon euro

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