Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti; işte muhteşem fotoğraflar
28 Şubat 2017 21:57
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İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan aktif yanardağ Etna'da yeniden lav püskürttü.
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Aylardır faaliyette olmayan volkanik yanardağ Etna, dün gece lav ve kül püskürtürken, Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü de Etna ve civarında turuncu alarm verdi.
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Öte yandan, Etna'nın faaliyete geçmesi nedeniyle genellikle ulaşıma kapatılan Katanya kentindeki Fontonarossa Havaalanı'nın açık kalmaya devam ettiği bildirildi.
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Yetkililer, dağ yakınındaki yerleşim yerleri için herhangi bir risk bulunmadığını ifade edildi.
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Püskürtmeler dolayısıyla bölgede irili ufaklı sismik hareketliliklerin de kaydedildiği belirtildi.
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Püskürtmeler dolayısıyla bölgede irili ufaklı sismik hareketliliklerin de kaydedildiği belirtildi.
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