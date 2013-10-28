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Ethem Sarısülük davasında polis 'engel' tanımadı

28 Ekim 2013 15:42

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Ankara'da Ethem Sarısülük davasına destek vermek için Adliye önünde toplanan gruba polis tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

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