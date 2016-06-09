Eşyalarıyla birlikte acımasızca sokağa terk edilen kedinin hikâyesi
09 Haziran 2016 22:27
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Amerikan filmlerinden tanıdığımız Brooklyn’in geniş ve kalabalık caddelerinden birinde eşyalarının yanında ağlayan bir kedi görüldü. Belli ki acımasız sahibi tarafından bir çöp gibi oraya atılmıştı…
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Aşırı kalabalık caddelerden dolayı korkmuş kedi hemen veterinere götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi
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Neyse ki ona sahip çıkan böyle güzel insanlar ve ortak bir yaşam için kediyi sahiplenmek isteyen birçok gönüllü var…
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Ve son olarak kediler birkaç haftalık zevkler değil, bir ömürlük dostlardır. Lütfen bunu unutmayarak onları bilinçli olarak sahiplenelim…
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