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Estetik ameliyatı olanlar, hangi ünlünün nesini beğeniyor?

10 Ocak 2016 12:07

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Yıldızların en çok beğenilen yerleri bir araya gelirse ortaya ne sonuç çıkar? Estetik cerrahların ve spor hocalarının kapısı, kimlere benzemek için aşındırılıyor? Bu görünüm nasıl elde edilir?

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Bu kadınların özelliklerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan sonuç

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5 binTL’ye beren saat’in burnu: strik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Berfu Babuççu, son dönemde en çok Beren Saat’in burnunun istendiğini belirtti

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Nurgül Yeşilçay gözleri: Oyuncunun badem biçimindeki yeşil gözlerini elde etmek için bilinen bir estetik müdahale yok

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Serenay bacakları için ‘static lunge’: Boyu 1.75 olan oyuncunun ince ve biçimli bacakları için ‘static lunge’ hareketi şart

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Prof.Dr.Orhan Babuççu’ya göre, Hadise’nin göğüslerinin sırrı dolgun ve dik görünüm. Babuççu, “Memeyi bir piramit olarak düşünürsek meme başının bu piramidin en tepe noktasında olmasını isteriz. Memenin şekli de önemlidir, orta hatta yakın kısmının dolgun, yanların ise dışarıya doğru çok taşmamış olmasını tercih ederiz” diyor

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Ceren Hindistan’ın Brezilya poposu: Hindistan’ın kalkık ve yuvarlak kalçalarına sahip olmak için 6-8 saatlik diyatermi radyofrekans terapisi yeterli

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Eda Taşpınar karnı; Fitness hocalarının en sık karşılaştığı soru: “Eda’nın baklavalarına nasıl sahip olabiliriz?” Fitness hocası Murat Bur, ‘Taşpınarvari’ karın kasları için ‘plank’ hareketini öneriyor

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Vücut yapılandırma antrenörü Orhan Tezişçi’ye göre Deniz Akkaya’nın omuzlarının en cazip yanı, ‘aşırı çalışılmış’ gibi görünmemesi. Tezişçi: “Bu görünüm basit egzersiz setleriyle kolayca elde edilebilir

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Fahriye Evcen, saçları sayesinde dünya çapında bir markanın güzellik elçisi oldu. ‘Fahriye Evcen kahvesi’ 2015’in en tercih edilen saç renklerinin başında geliyor

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300 TL’ye Burcu Esmersoy cildi; Esmersoy’un zamana meydan okuyan cildini ‘Zaman Makinesi’ adlı yeni geliştirilen bir cihazla yakalamak mümkün, 6 seansta sonuç alınıyor

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15 dakikada Tuba Büyüküstün dudakları; Doçent Dr. Melisa Eczacıbaşı, Tuba Büyüküstün tipi dudakların revaçta olduğunu söyledi

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Tüm bu kadınların özelliklerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan sonuç

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