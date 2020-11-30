Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadın çalışanlarına tecavüz girişimi!
30 Kasım 2020 12:37
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde görevli 3 set çalışanı kadına kaldıkları otel odasında tecavüz girişiminde bulunuldu. Odalarının kapılarını kırmaya çalışanlar, çıplak halde odaya girmeye çalıştı.
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tv100'ün haberine göre; çekim yapılan mekanın üstündeki otelde, kostüm ve hazırlık için tutulan odada çalışan üç kadın çalışana saldırıldı.
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Uyuşturucu madde kullandıklarını söyleyen saldırganlar, küfür ederek oda kapısını kırmaya çalışarak fiziki şiddet teşebbüsünde bulundu.
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Set çalışanı üç kadın bir yandan odanın kapısını tutmaya çalışırken diğer yandan aşağıda çalışan arkadaşlarından yardım istedi. Yardım yetişmese büyük bir şiddet olayının yaşanacağı olay sonrası üç kadın tanıklar eşliğinde karakolda şikayetçi oldu.
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Yapılan incelemede saldırganlardan ikisinin uyuşturucu üretimi, satışı, reşit olmayan kıza tecavüz gibi suçlardan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.