Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizine sürpriz transfer
19 Ekim 2021 12:42
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Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon çekimleri başladı.
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7. sezonu merakla beklenen diziye usta oyuncu Uğur Yücel dahil oldu. Dizinin senaristi Bahadır Özdener de Uğur Yücel'li set gününden fotoğrafları Instagram hesabından "Hasret bitmek üzere" notuyla paylaştı.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizine sürpriz transfer
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EDHO'yla ekranlara dönmeye hazırlanan Uğur Yücel, aynı zamanda Onur Saylak’ın yönetmenliğini yaptığı "Uysallar" adlı internet dizisinde de yer aldı. Netflix'te yayınlanacak olan Uysallar'da Uğur Yücel ve Haluk Bilgiler başrollerde olacak.
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Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın kadrosuna dahil oldu.