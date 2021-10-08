Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transferler: Sadakatsiz'in oyuncuları da kadroda
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz çekimleri önümüzdeki hafta başlıyor.
08 Ekim 2021 20:27
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz çekimleri önümüzdeki hafta başlıyor.
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200. bölümde diziden ayrılıp Yargı’ya dahil olan Hüseyin Avni Danyal ile diskalifiye edildiği Survivor'un ardından Sadakatsiz'de rol alan Cemal Hünal konuk oyuncu olacak.
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Onur Tan’ın yönettiği diziye usta oyuncu Uğur Yücel “Ağa Dayı” rolüyle katılıyor. Yücel yıllar sonra Urfalı bir karakterle ekrana dönüyor.
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Nurseli İdiz “Madam Anna” rolüyle diziye renk katacak.
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Levent Ülgen‘in Efrayim, Servet Pandur’un onun eşi Melek’i oynayacağı dizide ikilinin oğlu Yakup’u da Sadakatsiz'de rol alan Eren Vurdem canlandıracak.
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Burcu Binici ‘Deniz’ rolüyle diziye katılacak.
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