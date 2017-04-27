Eskişehir’deki Çağdaş Sanat Müzesi üst üste konmuş ahşap kasalar gibi gözükecek
27 Nisan 2017 01:09
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ürkiye çağdaş sanatını gençlerle tanıştırmak için öğrenci ağırlıklı nüfusa sahip Eskişehir’e Kengo Kuma tasarımı bir çağdaş sanat müzesi inşa edilecek. Birbirine geçmiş ahşap bloklardan oluşan tasarımıyla Odunpazarı ilçesinin ahşap dokusuyla da bütünleşecek müzenin ilhamı da yerel mimariden geliyor.
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Odunpazarı’nın yeni simgesi olması planlanan bina tasarımıyla farklı genişliklerde sergi alanları sunuyor. İlçenin Osmanlı’dan kalma konaklarına uyumlu görüntüsü sayesinde de göz yormadan içinde bulunduğu ortama uyum sağlıyor.
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Üst üste konmuş kasaları andıran müzede giriş katı geniş alanıyla büyük sanat organizasyonları, sergiler ve yerleştirmelere ayrılırken, yukarı çıktıkça küçülen alanlar daha küçük çaplı çalışmalara ayrılıyor.
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apının ortasındaki geniş alan ise tavandan ve tahta blokların arasından gelen doğal gün ışığını içeri taşıyor. Kaynak: Sanat Atak