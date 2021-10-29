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Eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal, 5 köpeğin saldırısına uğradı

29 Ekim 2021 16:26

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Eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal, köpeğini gezdirirken sahipsiz 5 köpeğin saldırısına uğradı.

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Elinden ve burnunda yaralanan Bal, bir apartmana sığınarak köpeklerden kurtuldu.

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Yaşadıklarını "Yavrumu kucağıma almasaydım diri diri yiyeceklerdi. Gerekirse Sarıyer Belediyesi'nin önünde yatarım. Korkudan sokağa çıkamıyorum" sözleriyle anlattı.

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Duygu Bal, "Korkunç bir facia yaşadım. Hem de sokağımda beslediğim köpeklerin saldırısına uğradım. 5 köpek sinsice bize saldırdı. Minik köpeğimi tasmasından çekerek kucağıma alınca korkuyla benim burnumu ısırdı.

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Onu kucağıma almasam diri diri yiyeceklerdi. O sırada köpeklerden bir tanesi elimi ısırdı. Koştuk bir apartmanın kapısı açıktı. Kendimi içeri attım. Burnum kanıyordu. Oradakiler yardım etti. Şu an kuduz aşısı oluyorum. Köpeğimin yaralarını tedavi ediyoruz. Psikolojisi çok kötü" dedi.

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