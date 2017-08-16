Eski NASA çalışanından itiraf: NASA Dünya'nın sonunu getirebilecek adımı 40 yıl önce attı
16 Ağustos 2017 21:39
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1970'li yıllarda uzaya Dünya'nın konumunu gösteren haritalar yollayan NASA çalışanından yıllar sonra konu ile ilgili bir itiraf geldi.
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünya dışı bir medeniyetle iletişim kurma ümidiyle, 1970’li yıllarda dört uzay gemisinin güvertesinde gezegenimizin uzaydaki konumunu gösteren haritalar yerleştirmişti.
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Dünya dışı bir medeniyet NASA’nın 40 yıl önce gönderdiği bu haritaları kullanarak dünyayı bulabilir.
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Peki bu durum insanlık adına bir tehdit oluşturuyor mu? Bu sorunun yanıtı eski NASA çalışanı Frank Drake'ten geldi.
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Bu haritaları tasarlayan Dr. Frank Drake bu kararın ne denli büyük bir tehdit olduğuna dair açıklamalarda bulundu.
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Güneş Sistemi'nden çıkmış durumda olan bu araçların uzay derinliğinde yollarına devam ettiğinin altını çizen Drake, bunun gezegenimiz için bir tehdit oluşturabileceğini belirtti.
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Dünya dışı bir medeniyete gezegenimizin yerini göstermenin sonumuzu getirebileceği uyarısı geçtiğimiz aylarda ünlü İngiliz fizikçi Hawking tarafından da yapılmıştı.
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"Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor?" Sorusuna cevap geçtiğimiz aylarda İşte Oxford Üniversitesi çalışanlarınca hazırlanan bir raporda cevap bulmuştu.
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İngiltere'nin en prestijli üniversitelerinden birisi olarak gösterilen Oxford Üniversitesi akademisyenleri tarafından ortaya atılan teoriye göre, insanoğlunun uzaylı bir medeniyetle iletişim kurmamasının nedeni evrenin ısısı olabilir.
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İleri teknolojiye sahip bir uzaylı medeniyetinin dijitalleştiğini varsayan 'Aestivation Hipotezi' olarak adlandırılan bu iddiaya göre, evrende başka medeniyetler arayan uygarlıklar evrenin koşulları düzelene kadar hipernasyon yani kış uykusunda olabilir.
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Pek çok filme konu olan bu olayın neden henüz gerçekleşmediğini araştıran başka kurumlardaki bilim insanlarının belirlediği diğer tezler ise şöyle...
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Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir.
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Zira uzaylıların kullandığı dalgaların seyahat mesafesi sandığımızdan daha yavaş olabilir.
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Ayrıca bu dalgalar bizim fark edemeyeceğimiz kompleks bir yapıya sahip olduğu için gözden kaçırıyor da olabiliriz.
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Zira uzayı 1984'ten beri dinliyoruz ve bu teknolojimiz oldukça ilkel olabilir.
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Ayrıca gezegenimizden 32 ışık yılı uzaklıktaki dalgalar henüz bize ulaşmış değil. Evrenin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bize doğru ilerleyen "ilk merhaba" mesajı hala yolda olabilir.
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Bizim de uzaya 100 yıldan biraz fazla süredir dalga gönderdiğimizi düşünürsek bizim mesajımızın da hala bir medeniyete ulaşamadığını söylemek mümkün.