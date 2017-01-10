Eski İran Cumhurbaşkanı Rafsancani son yolculuğuna uğurlandı
10 Ocak 2017 20:31
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Eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin cenaze törenine yüz binlerce insan katıldı.
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Cenaze töreninin yapıldığı Tahran Üniversitesi'nin etrafındaki yollar da insan seliyle doldu. Devlet tören için ücretsiz metro ve otobüs seferleri düzenledi.
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Başkent Tahran'daki töreni ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney yönetti.
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1989-97 yılları arasında İran Cumhurbaşkanı olan Rafsancani, Pazar günü 82 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.
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Rafsancani'nin ölümü nedeniyle İran'da 3 gün ulusal yas ilan edilmişti.
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Cenaze törenine yüz binlerce kişinin katıldığını aktaran Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Rafsancani'nin kızı Fazeh Haşimi'nin tören sırasında bir otobüsün penceresinden zafer işareti yaptığı fotoğrafı dünyaya geçti.
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Rafsancani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye destek vermişti