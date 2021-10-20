Eşi Wanda Nara'yı aldattığı ortaya çıkan Mauro Icardi'den açıklama
Eşi Wanda Nara'yı aldattığı ortaya çıkan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, eşiyle barıştıkları haberini, duygusal bir teşekkür mesajıyla verdi.
20 Ekim 2021 21:36
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Paris Saint Germain'in yıldızı, eşine “Bu güzel aileye inanmaya devam ettiğin için teşekkür ederim aşkım" diye seslendi.
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Yıldız futbolcu, ayrılık sonrası takımının RB Leipzig ile oynadığı maça ve iki antrenmana katılmamıştı.
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Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'yı boşanmanın eşiğine getiren ihanet sonrası yeni gelişme yaşandı.
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Wanda Nara'nın China Suarez ile aldatıldığını Telegram'daki fotoğraflar sayesinde fark ettiği olay sonrası, Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti barıştı.
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Icardi ve Wanda Nara çifti, sansasyonel bir ilişkiye başlamıştı. Nara, Icardi'nin takım arkadaşı Maxi Lopez ile birlikteyken, Icardi ile sevgili olduğunu duyurmuştu.
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28 yaşındaki Arjantinli futbolcu, sosyal medya paylaşımına eşiyle çekilen fotoğrafını koyarak, “Bu güzel aileye inanmaya devam ettiğin için teşekkür ederim aşkım. Hayatımızın itici gücü olduğun için teşekkürler. Seni seviyorum” notunu yazdı. Icardi, mesajına, “Sevdiklerinize zarar verdiğinizde ne kadar acı çektiğine bakın. Sadece kırdıklarınız kişi sizi affettiğinde tekrar doğru hissedersiniz” dedi.
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Eşi Wanda Nara'yı aldattığı ortaya çıkan Mauro Icardi'den açıklama