Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'den ikinci çocuk müjdesi
Miss Turkey 2015 yarışmacısı Berfu Yenenler, komedyen eşi Eser Yenenler ile ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu. Berfu Yenenler, oğulları Kuzey ile birlikte çekilmiş olan fotoğraflarını paylaşarak, hamile olduğunun müjdesini verdi.
13 Ekim 2020 14:25
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Miss Turkey 2015 yarışmacısı Berfu Yenenler, komedyen eşi Eser Yenenler ile ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu.
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Berfu Yenenler, oğulları Kuzey ile birlikte çekilmiş olan fotoğraflarını paylaşarak, hamile olduğunun müjdesini verdi.
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Yenenler, paylaşımına “Evet artık güzel haberi size de verme vaktimiz geldi. Kuzey’e kardeş geliyor” notunu düştü.
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Eser Yenenler ise güzel haberi “Kuzey ile anlamlandırdığımız hayatımız artık daha anlamlı hale geliyor. Kuzey emmi abi oluyor” notu ile duyurdu.